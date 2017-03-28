Тыловая часть циклона с Гренландского моря определит погоду Кольского полуострова

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ – Погоду Кольского полуострова 29 марта будет определять тыловая часть циклона, сместившегося с Гренландского моря на Баренцево море. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Температура воздуха -4-9 градусов, гололедица.
В Баренцевом море наблюдается ветер северо-западный, северный 15-20 м/с, в центральных районах моря 17-22 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -7 градусов, ветер северо-западный 5-15 м/с.