29 Марта 2017 года, 10:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ - Северо-Западный филиал «МегаФона» подвел итоги 2016 года. Главным приоритетом компании стало качество услуг. В частности, в минувшем году «Мегафон» завершил масштабную замену оборудования на базовых станциях (SWAP) в 11 регионах Северо-Запада.

Мы не только работаем над улучшением качества связи, но создаем новые сервисы, которые делают общение еще более доступным и эффективным. Результаты 2016 года подтверждают, что путь на развитие дополнительных услуг на основе передачи данных был выбран верно», — отметил директор Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Павел Корчагин.

В сети «МегаФона» в Северо-Западном филиале более 38% абонентов пользуются мобильным интернетом, общий трафик передачи данных в 2016 году вырос на 40%. Сеть 4G «МегаФона» доступна для 65% жителей Северо-Западного филиала. За минувший год количество LTE-пользователей выросла в полтора раза. Базовые станции «МегаФона» стандарта LTE Advanced, который отличают высокие скорости до 300 Мбит/с, появились в Калининграде, Иванове, Костроме и Ярославле. Ранее эта технология стала доступна для жителей Санкт-Петербурга.

Новинкой для абонентов стала банковская карта «МегаФона», которая привязана к счету мобильного телефона. За первые пять месяцев — с августа по декабрь 2016 года — абоненты на Северо-Западе получили около 65 тысяч карт, а оборот в Северо-Западном филиале составил порядка 660 миллионов рублей.

В сфере B2G «МегаФон» увеличил свое присутствие сразу в нескольких регионах Северо-Запада. На сегодняшний день оператор предоставляет услуги фиксированной и мобильной связи для органов власти в семи региональных отделениях Северо-Западного филиала, поддерживает масштабный проект по видеонаблюдению за пожарами в восьми регионах. Также в этом году «МегаФон» обеспечил фиксированной связью Соловецкие острова, интернетом и телефонией — музей деревянного зодчества «Малые Корелы», модернизировал сеть на острове Валаам, принял участие в строительстве Мурманского транспортного узла и в проекте по обеспечению интернет-доступом школ в Иванове.

В 2016 году пополнились ряды B2B-клиентов «МегаФона»: на Северо-Западе рост по этому показателю составил 9%. Корпоративные клиенты задействовали возможности «МегаФона» для оптимизации бизнес-процессов, получая комплекс телеком-услуг «в одном окне». Вырос интерес к сервисам на основе передачи данных — потребляемый корпоративными клиентами общий трафик вырос почти на 70%, а LTE-трафик увеличился более чем в 2,5 раза.

В 2016 году главные события в деловой, культурной и спортивной жизни состоялись на Северо-Западе при телеком-поддержке «МегаФона». Оператор заранее подготовил сеть к таким масштабным мероприятиям, как Петербургский международный юридический форум и Петербургский международный экономический форум, чемпионат мира по хоккею — 2016 и фестиваль музыки и кино «Петербургские каникулы», праздник выпускников «Алые паруса» и фестиваль VK Fest и многим другим.