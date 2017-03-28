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Главная » НОВОСТИ » Пенсионный фонд теперь будет сообщать гражданам о потере инвестиционного дохода
 
 
 
 
29 Марта 2017 года, 10:44

Пенсионный фонд теперь будет сообщать гражданам о потере инвестиционного дохода


РОССИЯ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ — Работа по информированию граждан о потере инвестиционного дохода при переходе из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой теперь будет возложена на Пенсионный фонд России (ПФР). По данным «Известий», такое решение в понедельник приняла правительственная комиссия по законопроектной деятельности, утверждают два источника, участвовавших в обсуждении проекта.

Сегодня для перехода из одного фонда в другой необходимо подать заявление в ПФР. При этом если деньги гражданина находились в НПФ менее пять лет, человек теряет инвестиционный доход и никто его не информирует о сумме потерь. Чтобы решить эту проблему, Минфин в прошлом году предлагал изменить процедуру так, чтобы гражданин с заявлением о переходе обращался не в ПФР, а в «свой» фонд, который бы разъяснял ему, что он теряет доход, однако законопроект Минфина так и не был принят.

Вторая попытка решить проблему была предпринята сенатором Николаем Журавлевым, а его проект закона — рассмотрен правительственной комиссией под руководством заместителя председателя правительства Сергея Приходько 27 марта.

«На законопроект готовится положительное заключение с уточнением, что нужно внести до первого чтения в Госдуме правку, которая касается механизма переходов. В итоге победила такая схема: желающий сменить НПФ гражданин обращается в ПФР, который делает запрос в его НПФ о размере теряемого дохода и затем информирует об этой сумме гражданина», - сообщили изданию источники в финансовом рынке.

В ПФР и Минфине не ответили на запрос «Известий». В аппарате Сергея Приходько от комментариев отказались.

Однако, иллюстрацией позиции ПФР по этому вопросу может являться письмо замглавы организации Николая Козлова, в котором Пенсионный фонд в ответ на просьбу профессионального сообщества оперативнее рассказывать фондам о переходах отметил, что разработал поправки, согласно которым фонды должны обмениваться такой информацией без ПФР. Желание правительства решить «проблему переходов» понятно, но делать это за счет ПФР, возможно, не самая удачная идея, считают эксперты.

В целом, потери гражданами инвестиционного дохода по итогам переходной кампании 2015 года оцениваются в 15 млрд рублей, в том числе 8 млрд рублей в связи со сменой НПФ. По оценкам экспертов, по итогам кампании прошлого года россияне могут потерять в разы больше — 40 млрд, из которых 18 — из-за смены НПФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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