29 Марта 2017 года, 10:57

АРХАНГЕЛЬСК/ 29 марта/ БИ-ПОРТ – В Архангельске начал работу форум «Арктика – территория диалога». Участие в мероприятии принимают члены правительства Российской Федерации, главы арктических регионов, промышленных компаний. На форум приехали делегации из Норвегии, Дании, Исландии, США, а также Китая, Сингапура и других.

Участие в форуме принимает и делегация Мурманской области в составе губернатора Марины Ковтун, первого вице-губернатора Алексея Тюкавина и других. Как сообщили «Би-порту» в пресс-службе правительства Мурманской области, глава региона примет участие в сессии «Арктика - территория профессионалов», а также встретится с делегациями Норвегии и Исландии. Алексей Тюкавин примет участие в дискуссии «Механизмы социально-экономического развития Арктического макрорегиона».

Участие в форуме примет также президент России Владимир Путин. 29 марта Президент посетит остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, где ознакомится с результатами работ по ликвидации экологического ущерба арктической зоны Российской Федерации в рамках выполнения поручений, которые были даны по итогам предыдущей поездки на остров в апреле 2010 года. Сегодня же в Арктику из Мурманска должен отправиться премьер-министр России Дмитрий Медведев. В настоящий момент в небе над Кольским полуостровом самолёт Ту-214 из Москву Специального лётного отряда «Россия».

Путин также выступит на пленарном заседании «Человек в Арктике» 30 марта.

Работа форума продлится до 30 марта.