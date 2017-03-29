«РосРАО» обозначило опасные затонувшие объекты Кольского залива

29 Марта 2017 года, 11:35

МУРМАНСК/ 29 марта/ БИ-ПОРТ – В процессе обследования Кольского залива в рамках проекта «Ликвидация ядерного наследия Арктики» было обнаружено 102 затонувших объекта. Для их устранения необходимо определить владельцев судов. По закону именно они должны заниматься извлечением опасного морского груза, если же имущество окажется бесхозным, то оно будет переведено в разряд федерального. В этом случае данная обязанность будет возложена на Министерство природы.

В 2014 году распоряжением правительства был утвержден комплекс первоочередных мер, направленных на ликвидацию последствий загрязнения. Отдельным пунктом вынесен пилотный проект «Ликвидация прошлого экологического ущерба, связанного с размещением несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива Мурманской области». Государственный контракт на выполнение данного проекта был подписан 18 апреля 2016 года между ФГБУ «ВНИИ Экология» и ФГУП «РосРАО». ФГУП «РосРАО» необходимо было разработать техническую и юридическую базы, позволяющие в последующем очистить залив безопасно. Объём инвестиций составил 50 млн рублей.

Для исследования глубин специалисты задействовали специальное поисковое оборудование, большая часть работ была проведена геолокатором бокового обзора, который давал картинку засветки всех объектов, расположенных на дне и в береговой полосе. Для погружения до 20 метров были привлечены водолазы.

«Всего было пройдено 4560 километров, обнаружено 52 объекта в береговой полосе и 50 – на акватории. В северном колене залива не были обследованы губы, хотя мы знаем, что в Палой губе находится танкер ТНТ-8, построенный для перевозки жидких радиоактивных отходов. В его трюмах есть упаковка с радиоактивными отходами, сейчас в «Росатоме» стоит вопрос о том, чтобы заняться его подъемом и утилизацией», – рассказал руководитель проектного офиса «Ликвидация ядерного наследия Арктики» ФГУП «РосРАО» Владимир Хандобин на заседании Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области, которое состоялось 28 марта.

Две недели назад на совещании в правительстве была создана рабочая группа, которая должна выработать план действий по отчистке территории и привлечения собственников к ответственности за брошенные суда. После этого на заседании в Министерстве природы от представителей Мурманской области было внесено предложение продолжить работу в заданном направлении. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской дал распоряжение рассмотреть возможность выделить средства для продолжения программы в 2018 году.

«Скорее всего, работа будет начата с побережья. При этом не все корабли, которые лежат на глубине, будут подниматься. Решение будет приниматься на основе уровня опасности объекта», – подчеркнул Хандобин.

По его словам, на сегодняшний день самый опасный объект – это зверобойное судно «Териберка», которое затонуло в порту в 1993 году. Она несет экологическую и навигационную опасность. Предположительно на ней находится до 60 тонн топлива.

«Была неоднократная попытка создать проект подъема, мы знаем точно, что это бывшее китобойное судно архангельского пароходства, но существует ли такая структура сегодня сказать сложно. Будем устанавливать собственника, но если мы его не найдем, то поднять его все равно необходимо», – рассказал эксперт.