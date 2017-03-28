Хибины - место для бизнеса

29 Марта 2017 года, 11:50

КИРОВСК/ 29 марта/ БИ-ПОРТ - Кировск окружен Хибинскими горами, это особое место притяжения путешественников, которые приезжают сюда круглый год. Город манит уникальной природой и большими возможностями для занятий спортом, разнообразного отдыха и досуга. Особенно привлекателен Кировск для любителей горных и беговых лыж, сноуборда, снегоходных туров, фрирайда, зимней рыбалки и пеших походов в горы.

В зимнем сезоне 2016 года Хибины посетили около 150 тысяч туристов, что составляет примерно половину от общего числа приезжающих в Мурманскую область. Активно начался сезон этого года - в новогодние каникулы 2017 года в Кировске отдыхали примерно 18 тысяч туристов. Март–апрель являются периодом «высокого» сезона.

Увеличение туристического потока, который вырос за последние годы более, чем в три раза, положительно влияет на продвижение туристической индустрии Кировска. Динамично развиваются горнолыжный туризм, гостиничный бизнес, различные, в том числе, экстремальные туры, появились новые места общественного питания. Являясь сегодня горнолыжным курортом всероссийского уровня, Кировск имеет существенные преимущества: продолжительный зимний сезон - с конца октября до мая. Особенности расположения города и климатические условия обеспечивают устойчивый снежный покров на протяжении семи месяцев в году. Неоспоримым плюсом является отличная транспортная доступность и относительная близость к Москве ( 1750 км) – два часа самолетом, и Санкт-Петербургу (1220 км) - полтора часа самолетом. В Хибинах работает современный аэропорт (34 км от города), который предлагает ежедневные рейсы в крупные города страны. Есть железнодорожное и автомобильное сообщение, в 47 километрах от города проходит шоссейная дорога Мурманск-Санкт-Петербург. Через КПП «Салла» (300 км от города), «Лотта» и «Борисоглебский» пролегают кратчайшие автомобильные пути в Финляндию, Швецию, Норвегию.

Совокупная мощность горнолыжных комплексов и развитая спортивная инфраструктура позволяет Кировску конкурировать с популярными российскими и скандинавскими курортами. В городе работают три горнолыжных комплекса, среди них - горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр», самый высокогорный в северо-западном регионе. Он оборудован современным гондольно-кресельным, бугельными и ленточным подъемниками на двух склонах горы Айкуайвенчорр (высота 1060 м), объединенных в общую зону катания с высокой пропускной способностью.

В Кировске отличная спортивная, культурная и туристическая инфраструктура, есть лыжный стадион с сертифицированными FIS трассами, спортивно-оздоровительный бассейн «Дельфин» с элементами аквапарка, Дворец спорта «Горняк», несколько музеев, представляющих экспозиции с местным колоритом, самый северный Полярно-альпийский ботанический сад с коллекцией тропических растений, туристический центр «Снежная деревня», санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас», который предлагает отдых и лечение всем желающим. Популярны снегоходные туры, катание на собаках, этнические программы и экскурсии , конный клуб.

Проекты с преференцией

Кировск заинтересован в притоке будущих инвесторов, и предлагает сегодня интересные и выгодные условия при освоении проектов натак называемом поле Умецкого. Там планируется строительство малоэтажных гостиничных комплексов коттеджного типа.

Территория «Поля Умецкого» расположена в живописном месте у подножия Хибин. В этом районе берут начало основные туристические маршруты в горы. При этом доехать до центра города можно всего за десять минут!

По опросам туристов, которые приезжают в Хибины, здесь не хватает именно таких мест размещения - небольших коттеджных домиков на лоне природы. Кто хоть раз был в Финляндии, понимают, о чем идет речь.

Для этого в черте города сформировали туристско-рекреационную территорию, которая идеально подходит под малоэтажную застройку.

В шаговой доступности сконцентрированы популярные объекты для отдыха, спорта, развлечений: санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас», «Снежная деревня», Полярно-альпийский ботанический сад, конный клуб, снегоходный центр, первая в России школа экстремального катания на снегоходах «SkiDooKing – Хибины».

В настоящее время на территории «Поля Умецкого» сформированы шесть земельных участков общей площадью 4,5 га.

Строительство инфраструктуры будущего коттеджного поселка будет проводиться за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.

На период строительства, при заключении соглашения, инвестору предоставляется льгота в виде понижающего коэффициента 0,01 на сумму арендной платы за земельный участок.

Более подробную информацию можно узнать в администрации Кировска по телефону: 8(815-31) 5-55-74 ( отдел экономического развития). Телефон приемной администрации Кировска: 8 (815-31) 5-84-36.