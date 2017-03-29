Штатная численность российских военнослужащих увеличена до 1,9 млн единиц

РОССИЯ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ — Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российских вооружённых сил. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, численность увеличена до 1,9 млн единиц. Указ вступил в силу 28 марта.
«С 1 июля 2017 года — в количестве 1 903 051 единицы, в том числе 1 013 628 военнослужащих», — говорится в тексте указа.
Напомним, что в июле прошлого года штатная численность вооруженных сил была установлена на уровне 1,88 млн единиц.