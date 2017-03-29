Дмитрий Рогозин: Арктика должна стать комфортной и экологичной

29 Марта 2017 года, 12:40

АРХАНГЕЛЬСК/ 29 марта/ БИ-ПОРТ — Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин официально открыл IV Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» в Архангельске. В своей речи Рогозин подчеркнул, что Арктика для России всегда была и остается регионом особых интересов.

«Главный национальный интерес России в Арктике — это сохранение её в качестве территории мира и сотрудничества», - заявил вице-премьер.

Сегодня в пяти арктических странах проживает около 4 млн человек, из них 2,3 млн человек — в российской Арктике. При этом сохраняют свой традиционный уклад и хозяйственную деятельность лишь 120 тысяч представителей коренных малочисленных народов.

«Наши арктические территории мы воспринимаем, как территории для жизни, на которых человек сможет реализовать себя как в профессиональном, так и социальном плане. Продолжая начатое, мы будем обустраивать свой дом, делать его экологичным и комфортным, как для себя, так и наших гостей и партнеров», - заявил Рогозин.

В этом году тема форума – «Человек в Арктике». Программа позволяет всесторонне рассмотреть этот вопрос, в том числе с точки зрения экосистем арктических территорий, а также реализации социальных программ, инфраструктурных и промышленных проектов. Кроме того, немаловажным является изучение и интеллектуальное освоение Арктики.

По мнению Рогозина, через консолидацию сил, постоянный обмен опытом, знаниями и технологиями Арктика должна из «края земли» превратиться в территорию, привлекательную для жизни и труда.

Как председатель Госкомиссии по вопросам развития Арктики, под эгидой которой проходит форум, Рогозин выразил надежду, что итогом всех дискуссий станут конкретные предложения, которые будут положены в основу реальных управленческих решений.

Фото: ТАСС