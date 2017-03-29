В Северном бассейне выловили 127 тысяч тонн рыбы

29 Марта 2017 года, 12:54

РОССИЯ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ – Вылов российских рыбаков по состоянию на 28 марта 2017 года составил 1,3 млн тонн, что на 1,4% больше уровня прошлого года. Об этом сообщили в Росрыболовстве.

Вылов рыбы в Северном бассейне снизился по сравнению с прошлым годом на 23,4 тысячи тонн и составил к отчётной дате 127,1 тысяч тонн. На промысле трески вылов снизился на 18,2 тысяч тонн – до 81,4 тысяч тонн. Вылов пикши сократился на 6,6 тысяч тонн – до 37,1 тыс. тонн.

В хонах иностранных государств российские рыбаки выловили 79,5 тысяч тонн, что больше прошлогодних показателей на 20,6 тысяч тонн.