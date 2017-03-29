Самолёты Специального лётного отряда задержали рейсы в мурманском аэропорту

29 Марта 2017 года, 13:15

МУРМАШИ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ – Самолёты Специального лётного отряда «Россия», которые в том числе занимаются перевозкой первых лиц государства, стали причиной задержке рейсов в «Аэропорту Мурманск». Сегодня около 10:30 в Мурманске совершил посадку неизвестный борт, на котором, предположительно, мог находиться премьер-министр Дмитрий Медведев. Через полчаса из аэропорта в неизвестном направлении вылетел Ан-74. Затем около 11:35 посадку совершил второй самолёт СЛО «Россия» Ту-214, который до этого кружил над аэропортом.

В результате загадочных перемещений в небе над Мурманском были задержаны рейсы авиакомпании «Аэрофлот» в Москву (на 1,5 часа) и авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург (на час). Кроме того, на 40 минут задержалось прибытие в Мурманск рейса авиакомпании «Нордавиа» из Москвы.