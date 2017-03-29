России необходимо расширять свое присутствие в международных арктических организациях

29 Марта 2017 года, 14:11

РОССИЯ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ — Россия потратит более 200 млрд рублей на развитие Арктики до 2025 года в рамках государственной программы, которая состоит их трёх этапов. Эта программа развивает наиболее важные направления в освоении Арктики, заявил в эфире радио Sputnik заместитель директора Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков.

В рамках первого этапа, который рассчитан до конца 2017 года, будет запущена информационная поддержку, усилена позиция Москвы в международных арктических организациях. Кроме того, внимание будет уделено качеству жизни местного населения.

Позже планируется развивать производство ледоколов и модернизировать гидрометеорологическую сеть наблюдений. Наконец, на третьем этапе будет построен ледокол-лидер, а также решена проблема очистки морского дна от затопленных ранее ядерно- и радиационно- опасных объектов.

«Есть программа, которая должна быть реализована до 2025 года. Она наиболее органично и четко развивает наиболее важные направления. Это и вопросы экологии, и вопросы освоения, строительства ледоколов, которые помогут развивать Северный морской путь, и освоение углеводородов, создание системы экологической безопасности для того, чтобы нормально осваивать Арктику. Это и восстановление гидрометеорологической сети наблюдений, чтобы можно было прогнозировать погоду и развивать транспорт не только водный, морской, но и воздушный», - рассказал эксперт.

Однако, по словам Тишкова, основной задачей сейчас является расширение российского присутствия в международных арктических организациях.

«Мы занимаем больше 40% циркульнополярной Арктики, а погоду делают, в значительной степени, наши зарубежные коллеги, представители арктических и уже неарктических государств, которые имеют статус наблюдателей, те же азиатские страны. Опыт Международного полярного года показал, что очень мало участия российских специалистов в международных проектах», - заключил Тишков.

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