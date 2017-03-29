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Главная » НОВОСТИ » Архив для хранения данных в течение тысячелетия создан на Шпицбергене
 
 
 
 
29 Марта 2017 года, 14:26

Архив для хранения данных в течение тысячелетия создан на Шпицбергене


ШПИЦБЕРГЕН/ 29 марта/ БИ-ПОРТ — Представители Бразилии и Мексики направляются на Шпицберген. Как сообщают NRK, наряду с советом провинции Согн-ог-Фьюране, они станут первыми, кто сохранит копии своих файлов глубоко внутри заброшенной угольной шахты в горах близ Лонгйире, крупнейшего города и центра шпицбергенской провинции Свальбард.

«У меня есть особое чувство, что я должен спасти память своей нации здесь, на арктическом острове», - говорит Эрик Кардосо из Национального архива Мексики. По его словам, на родине данным угрожают, прежде всего, землетрясения. Кроме того, на Шпицбергене документы не будут потревожены войной, поскольку остров является демилитаризованной зоной.

Таким образом, по словам представителей компании Piql, которая разработала технологию хранения данных на светочувствительных многослойных плёнках, все документы благополучно сохранятся пострадавших от стихийных бедствий, войны или атак хакеров. При этом, по оценкам специалистов компании, носители будут хранить сведения, по меньшей мере, пятьсот, а то и тысячу лет. На идею хранения данных в угольной шахте арктического острова Piql вдохновило действующее на территории Шпицбергена всемирное семенохранилище ООН.

«Наш опыт показывает, насколько это важно — надежное резервное копирование данных одной страны на территории другой», - говорит Руне Бьеркестранд из Piql.

Фото: Mari Tefre/Svalbard globale frøhvelv

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