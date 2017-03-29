Добыча нефти в Арктике будет эффективна только при цене от 70 долларов за баррель

29 Марта 2017 года, 14:41

РОССИЯ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ — Добыча нефти на шельфе в Арктике будет рентабельна только при цене в 70-100 долларов за баррель. Об этом журналистам ТАСС сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

Напомним, что форум проходит в Архангельске с 29 по 30 марта, участие в нём принимает в том числе делегация из Мурманской области.

По словам Новака, нынешний уровень цены на нефть позволяет сохранять баланс спроса и предложения на рынке, а соглашения стран ОПЕК и других экспортеров нефти могут выровнять ситуацию на рынке нефти.

«Я бы не стал прогнозировать цены на нефть, это все-таки рынок. Сегодня рыночные цены находятся на том уровне, который позволяет сохранять баланс спроса и предложения на рынке. Но мы надеемся, что эта ситуация будет выравниваться с учетом достигнутых соглашений, которые есть между странами ОПЕК и не-ОПЕК», - пояснил министр, имя в виду соглашение, которое ОПЕК, Россия, а также 10 стран вне блока заключили с целью стабилизации цен на нефть.

Фото: gazprom-neft.ru