В России появится Полярная прокуратура

29 Марта 2017 года, 15:01

РОССИЯ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ – Генеральная прокуратура страны планирует создание надзорного органа за природоохранным законодательством в арктических районах. О создании Полярной прокуратуры сообщил первый замгенпрокурора России Александр Буксман. На ежегодной встрече прокурора Юрия Чайки с членами Общественной палаты он отметил, что Заполярье есть специфические вопросы, которые требуют решения.

«В прошлом году проводилось большое совещание за Полярным кругом. Мы собираемся создавать Полярную прокуратуру, потому что там есть специфические вопросы», – цитирует Буксмана «Интерфакс».

Фото: Ruspekh