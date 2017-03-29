Потерявшуюся в Петрозаводске девушку нашли в Крыму

29 Марта 2017 года, 15:33

СИМФЕРОПОЛЬ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ – Без вести пропавшая девушка, которая ушла из дома в Петрозаводске, найдена в Крыму. С заявлением о пропаже дочери в правоохранительные органы жительница Карелии обратилась 4 октября 2015 года.

«Девушка влюбилась в парня. Вместе они решили отправиться в путешествие по просторам России. Посетив многие регионы, в конце прошлого года пара остановилась в Симферополе. Сняли квартиру, молодой человек устроился на работу, – передает «Губернiя Daily». – Каждые три месяца несовершеннолетняя через «Skype» созванивалась со своей матерью, тем самым показывая, что с ней все в порядке, но местонахождения своего не называла».