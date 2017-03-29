Строительство новых ледоколов откроет прямой доступ на тихоокеанские рынки

29 Марта 2017 года, 15:50

АРХАНГЕЛЬСК/ 29 марта/ БИ-ПОРТ – Строительство новых ледоколов позволит выйти на тихоокеанские рынки, уверен генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша. В Архангельске в рамках форума «Арктика – территория диалога» прошло заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

«Мы строим ледоколы не для того, чтобы строить. Это прямой доступ на рынки Тихого океана», - сказал Рукша, отметив, что строительство ледоколов «обязательно надо связывать с развитием опорных зон». Напомним, в российской Арктике планируется создание восьми географических опорных зон: «Кольской», «Архангельской», «Ненецкой», «Воркутинской», «Ямало- Ненецкой», «Таймыро-Туруханской», «Северо-Якутской» и «Чукотской».

Как сообщил в своём докладе заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, головной ледокол проекта 22220 «Арктика», достройка которого ведётся на «Балтийском заводе» будет сдан заказчику в мае 2019 года. Ледоколы «Сибирь» и «Урал» - в ноябре 2020 и 2021 годов соответственно. Осьмаков сообщил, что срок сдачи головного атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» немного откладывается, но это связано, в том числе, с использованием на ледоколе инновационного оборудования, созданного впервые. На некоторое смещение сроков повлияли и западные санкции, но эти трудности полностью преодолены.

В настоящий момент ЦКБ «Айсберг» разрабатывает технический проект 10510 универсального атомного ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт. Ожидается, что он будет готов к декабрю 2017 года. Президент «Объединённой судостроительной корпорации» Алексей Рахманов заявил, что «Балтийский завод» будет готов приступить к строительству ледокола в 2018 году. По срокам при благоприятном исходе работы могут занять около 3,5 лет. Однако в нынешнем виде стапель «Балтийского завода» не подходит для строительства такого большого ледокола. Возможная модернизация завода является маловероятной перспективой, а значит корпус ледокола придётся строить где-то ещё.

Фото: periskop.livejournal.com