Мурманск оказался в тройке самых активных городов-участников «Часа Земли»

29 Марта 2017 года, 16:03

РОССИЯ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ — Мурманск оказался в тройке городов, жители которых наиболее активно участвовали в крупнейшей международной экологической акции «Час Земли» в этом году. Об этом сообщили в Баренц-отделении WWF России. Напомним, что в этом году «Час Земли» в Мурманской области был посвящен очистке Кольского залива от накопленного экологического ущерба.

Победителем стал Сургут, второе место занял Тамбов. По данным представителей организации, в абсолютном значении наибольшее количество отметок на карте оставили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Тем не менее, при сравнении городов по доле участников акции среди общего населения, Москва заняла 30 место, а Санкт-Петербург – 32.

Всего к Часу Земли присоединились более 150 городов России. Активно участвовали в Часе Земли интернет-пользователи: более 105 тысяч человек заявили о своей поддержке на сайте.

В этом году в Часе Земли приняло участие 187 государств – это абсолютный рекорд за все 10 лет проведения акции. Подсветка более 3000 всемирно известных объектов, в том числе Эйфелевой башни, Биг-Бена и Афинского акрополя, погасла на один час.

Фото: (с) К. Ландырева / WWF России