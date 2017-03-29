Почта России собирается использовать беспилотники для доставки в Арктику

29 Марта 2017 года, 19:26

РОССИЯ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ – «Почта России» ведет переговоры с различными компаниями по вопросу использования беспилотных летательных аппаратов для доставки отправлений в арктическую зону.

«В настоящее время на рынке нет экономически эффективных решений для доставки почтовых грузов. Думаю, что дроны могут быть перспективны, когда доставка другими способами практически невозможна», – рассказал в интервью «РИА Новости» глава «Почты России» Дмитрий Страшнов.

Всего на территории арктической зоны насчитывается 11 почтамтов в восьми филиалах, 587 почтовых отделений, из их более половины являются убыточными. При этом в сельской местности находятся 293 отделения, действуют три передвижных отделения связи. Самое северное почтовое отделение находится на острове Гукера, который входит в состав архипелага Земля Франца-Иосифа. Оно функционирует в период работы ученых национального парка «Русская Арктика».

«В наиболее труднодоступные арктические районы почта доставляется только воздушным транспортом, в период навигации и распутицы – водным транспортом, а в зимний период – по зимникам. Например, В Мурманской области на островные территории почта доставляется по воде. Есть примеры экстремальной логистики. В поселок Воронцово, который находится на расстоянии 400 километров на север от Норильска, почта доставляется исключительно ледоколом, у которого нет высадки на берег. Груз поднимается в сетке спецтехникой, затем до самого поселка его везут на буранах», – сообщил Страшнов.

Фото: © РИА Новости. Григорий Сысоев