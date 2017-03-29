Почта России собирается использовать беспилотники для доставки в Арктику

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
2 апреля в «Огнях Мурманска» - соревнования «Апрельский калейдоскоп» 2 апреля в «Огнях Мурманска» - соревнования «Апрельский калейдоскоп»
«Норникель» ввёл в эксплуатацию второй причал Мурманского транспортного филиала «Норникель» ввёл в эксплуатацию второй причал Мурманского транспортного филиала
Бухгалтеров и руководителей приглашают принять участие в Едином семинаре 1C Бухгалтеров и руководителей приглашают принять участие в Едином семинаре 1C
Резидент шоу Stand Up ТИМУР КАРГИНОВ в к/т «Мурманск» 30 марта Резидент шоу Stand Up ТИМУР КАРГИНОВ в к/т «Мурманск» 30 марта
Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Новости»
 
 
 
 

Курсы валют 29.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,6658
-0,0011
1 USD
Доллар США
56,9364
-0,0869
1 EUR
Евро
61,8102
-0,1513
10 NOK
Норвежских крон
67,0708
-0,5348
10 SEK
Шведских крон
64,8124
-0,1781
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-6°
5.5 м/с
давление 753.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

 
 
 
 

Выбор редакции

Обстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Мурманской области стабильна
29 Марта 2017, 16:18
Обстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Мурманской области стабильна
Строительство новых ледоколов откроет прямой доступ на тихоокеанские рынки
29 Марта 2017, 15:50
Строительство новых ледоколов откроет прямой доступ на тихоокеанские рынки
«РосРАО» обозначило опасные затонувшие объекты Кольского залива
29 Марта 2017, 11:35
«РосРАО» обозначило опасные затонувшие объекты Кольского залива
В Архангельске начал работу форум «Арктика – территория диалога»
29 Марта 2017, 10:57
В Архангельске начал работу форум «Арктика – территория диалога»
 
 
 
 

Самое читаемое

Самолёты Специального лётного отряда задержали рейсы в мурманском аэропорту
29 Марта 2017, 13:15
Страховщики предлагают повысить коэффициент ОСАГО в Мурманске в два раза
29 Марта 2017, 10:20
Покончивший с собой заключенный в мурманской колонии был осужден за убийство и каннибализм
29 Марта 2017, 12:20
«РосРАО» обозначило опасные затонувшие объекты Кольского залива
29 Марта 2017, 11:35
Топливо выросло в цене на заправках Мурманской области
29 Марта 2017, 13:51
Мурманск: прогноз отключений на 29 марта
28 Марта 2017, 20:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Почта России собирается использовать беспилотники для доставки в Арктику
 
 
 
 
29 Марта 2017 года, 19:26

Почта России собирается использовать беспилотники для доставки в Арктику


РОССИЯ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ – «Почта России» ведет переговоры с различными компаниями по вопросу использования беспилотных летательных аппаратов для доставки отправлений в арктическую зону.

«В настоящее время на рынке нет экономически эффективных решений для доставки почтовых грузов. Думаю, что дроны могут быть перспективны, когда доставка другими способами практически невозможна», – рассказал в интервью «РИА Новости» глава «Почты России» Дмитрий Страшнов.

Всего на территории арктической зоны насчитывается 11 почтамтов в восьми филиалах, 587 почтовых отделений, из их более половины являются убыточными. При этом в сельской местности находятся 293 отделения, действуют три передвижных отделения связи. Самое северное почтовое отделение находится на острове Гукера, который входит в состав архипелага Земля Франца-Иосифа. Оно функционирует в период работы ученых национального парка «Русская Арктика».

«В наиболее труднодоступные арктические районы почта доставляется только воздушным транспортом, в период навигации и распутицы – водным транспортом, а в зимний период – по зимникам. Например, В Мурманской области на островные территории почта доставляется по воде. Есть примеры экстремальной логистики. В поселок Воронцово, который находится на расстоянии 400 километров на север от Норильска, почта доставляется исключительно ледоколом, у которого нет высадки на берег. Груз поднимается в сетке спецтехникой, затем до самого поселка его везут на буранах», – сообщил Страшнов.

Фото: © РИА Новости. Григорий Сысоев

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Гражданская подлодка для Арктики может появиться в России
2.
«Атомредметзолото», Атомфлот и «ВостокУголь» будут совместно осваивать Арктику
3.
В России появится Полярная прокуратура
4.
Добыча нефти в Арктике будет эффективна только при цене от 70 долларов за баррель
5.
России необходимо расширять свое присутствие в международных арктических организациях
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта