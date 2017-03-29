БДК «Георгий Победоносец» вышел в Северную Атлантику

29 Марта 2017 года, 17:18

МИР/ 29 марта/ БИ-ПОРТ — Большой десантный корабль Северного флота «Георгий Победоносец», выполнявший задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море, завершил прохождение пролива Ла-Манш и продолжил движение по утвержденному маршруту в Северной Атлантике, сообщают в пресс-службе Северного флота

Перед проходом проливной зоны боевые расчеты, обеспечивающие безопасное управление кораблём, провели тренировки по плаванию при неблагоприятных погодных условиях и интенсивном судоходстве, а также отработали действия по борьбе за живучесть корабля на ходу.

Большой десантный корабль «Георгий Победоносец» выполнял задачи в составе оперативного соединения Военно-Морского флота России в Средиземном море с мая 2016 года. За время дальнего похода, который начался в мае прошлого года, БДК «Георгий Победоносец» прошел более 44 тысяч морских миль.