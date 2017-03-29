Гражданская подлодка для Арктики может появиться в России

29 Марта 2017 года, 18:20

РОССИЯ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ — Российские ученые разрабатывают первую в мире гражданскую атомную подводную лодку. Об этом РИА Новости рассказал руководитель проектной группы направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.

Субмарина может быть использована для поиска полезных ископаемых подо льдами Арктики.

«Это гражданская атомная подводная лодка, только вместо пусковых установок у нее шахты с роботизированными комплексами, автономными необитаемыми подводными аппаратами, которые обеспечивают сейсморазведку, поиск любых полезных ископаемых», - пояснил Литвиненко на форуме «Арктика — территория диалога».

По словам эксперта, подлодка станет уникальным технологическим решением и позволит будущим поколениям решать серьезные задачи по освоению шельфа.

Фото: © РИА Новости. Юрий Кавер