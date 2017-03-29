Мурманские кадеты приняли участие в слете Следственного комитета России

29 Марта 2017 года, 17:05

СТАВРОПОЛЬ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ – Открытие Всероссийского слета кадет под патронатом Следственного комитета России состоялось сегодня в Ставрополе. Событие подобного рода проходит второй раз и на него съехались делегации из 10 российских городов, включая столицу Заполярья.

С приветственным словом на церемонии выступил председатель СК Александр Бастрыкин. Обращаясь к кадетам, он выразил уверенность в том, что большинство из них в дальнейшем «выберут интересную, благородную профессию юриста и будут работать следователями, вносить свой достойный вклад в дело борьбы с преступностью и укрепления правопорядка». Он сообщил о планах открытия новых профильных кадетских классов Следственного комитета.

«На мероприятии впервые был исполнен гимн кадет Следственного комитета Российской Федерации, написанный ставропольским композитором Виктором Кипором», – рассказала «Би-порту» старший помощник по взаимодействию со СМИ Следкома Мурманской области Ксения Кошелюк.

В предстоящие три дня для участников слета запланирована обширная рабочая программа. Участники будут соревноваться в командных эстафетах, соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, проверят свою подготовленность к освоению будущей профессии в интеллектуально-правовом квесте «Своя игра».

В рамках проводимого слета кадет запланирована реализация важных задач по укреплению связей между организациями кадетского образования и обучающимися кадетских формирований.