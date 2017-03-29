Дорожная служба Мурманска ликвидирует последствия снегопада

29 Марта 2017 года, 18:44

МУРМАНСК/ 29 марта/ БИ-ПОРТ – Погода последних дней внесла коррективы в режим работы муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». Помимо плановой подготовки к предстоящему паводку сотрудники ликвидируют последствия снегопада.

«Сразу после начала снегопада мы вывели на улицы города дополнительную технику, чтобы максимально быстро убрать и вывезти весь выпавший снег, – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Это плужно-щёточные очистители, автогрейдеры, многофункциональные мини-погрузчики «Bobcat», автосамосвалы».

Уборка и вывоз снега ведется круглосуточно. Проблемные участки перекрываются, и устанавливаются временные запрещающие знаки.

«Не все автолюбители Мурманска понимают важность этой работы, на некоторые улицы механизаторам и машинистам приходится возвращаться по три-четыре раза», – сообщают в городской администрации.

АГМ