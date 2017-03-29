«Атомредметзолото», Атомфлот и «ВостокУголь» будут совместно осваивать Арктику

29 Марта 2017 года, 17:45

РОССИЯ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ — Генеральный директор АО «Атомредметзолото» Владимир Верховцев, генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша и председатель совета директоров ООО «УК «ВостокУголь» Дмитрий Босов подписали соглашение о сотрудничестве в области комплексного освоения Арктической зоны России.

Как сообщили в пресс-службе Атомфлота, подписание документа состоялось в ходе Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который проходит в Архангельске с 29 по 30 марта.

Ранее на открытии форума вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Арктика является для России регионом особых интересов.

Соглашением предусмотрено установление взаимовыгодного партнерства и сотрудничества в области обеспечения бесперебойной и экологически безопасной ледокольной проводки судов на трассах Северного морского пути, а также совместного освоения полиметаллических, угольных и других месторождений, включая проектирование и строительство горно-обогатительных предприятий в Арктической зоне Российской Федерации. Стороны также договорились взаимодействовать при рассмотрении других совместных проектов в регионе и разных форм кооперации.

«Уникальный опыт работы Росатомфлота является опорой самых масштабных проектов в высоких широтах. Не сомневаемся, что подписание документа о сотрудничестве станет позитивным сигналом для компаний, планирующих свою деятельность в Арктике», - подчеркнул Рукша. Напомним, что вчера в рамках Нулевого дня арктического форума Атомфлот и «Норникель» подписали соглашение о продлении сотрудничества до 2022 года.

Одним из основных направлений сотрудничества компаний «Атомредметзолото», Атомфлот и «ВостокУголь» является проект освоения Павловского свинцово-цинкового месторождения на острове Южный архипелага Новая Земля в Архангельской области, в частности создание и оснащение объектов инфраструктуры горно-обогатительного комбината и портового комплекса.

«Павловское» - один из ключевых проектов диверсификации бизнеса для Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» в российской Арктике. Объединение усилий, развитие кооперации и использование лучших практик в решении стратегических задач подобного масштаба – это залог максимально эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в деле раскрытия экономического потенциала Архангельской области и всей Арктической зоны», - отметил Верховцев.

Павловское месторождение свинцово-цинковых руд является одним из крупнейших в России. Его запасы оцениваются 47,7 млн тонн руды. Первая горнорудная компания планирует построить на Новой Земле горнодобывающее предприятие мощностью до 3,5 млн тонн руды в год. Напомним, что в 2016 году на архипелаге завершились исследования руд Павловского месторождения.

«Накопленный «ВостокУглем» опыт быстрого запуска сложных проектов в Арктике, включающий горные работы, создание транспортной инфраструктуры, налаживание логистических схем, будет способствовать успешной реализации наших совместных планов. Павловское месторождение — одно из самых перспективных в Арктике, его разработка усилит позиции России на мировых рынках», - считает Босов.