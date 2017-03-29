При падении льда с крыши дома в Кировске пострадал ребёнок

29 Марта 2017 года, 19:07

КИРОВСК/ 29 марта/ БИ-ПОРТ - В результате падения льда с крыши дома в Кировске пострадал несовершеннолетний. Как стало известно «Би-порту», инцидент произошел на пр. Ленина, 11а. Пострадавший был доставлен в больницу.

«В настоящее время прокуратурой опрашиваются ответственные лица ООО «Кировский жилсервис», в управлении которого находится данный многоквартирный дом», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Как стало известно «Би-порту», Следственный комитет по Мурманской области начал по данному факту проверку.

Фото: Twitter