Мурманск: прогноз отключений на 30 марта

29 Марта 2017 года, 20:00

МУРМАНСК/ 29 марта - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 13.00 пр. Героев-североморцев, 35

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 28 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 30 МАРТА ул. Полярные Зори, 33 (корп. 1)

С 9 ЧАСОВ 30 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 31 МАРТА ул. Капитана Орликовой, 34

ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 11.00 ул. Крупской, 29, 31

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 15.00 Северный проезд, 8, 10, 12, 13

09.00 – 17.00 ул. Аскольдовцев, 35 (корп. 1)

ул. Успенского, 4

09.30 – 12.00 ул. Баумана, 4, 6, 10

13.30 – 16.00 ул. Баумана, 2

пр. Кольский, 149

00.00 – 06.00 (31 марта) ул. Сафонова, 30

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.