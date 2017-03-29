По факту травмирования ребёнка в Кировске возбуждено уголовное дело

29 Марта 2017 года, 23:12

КИРОВСК/ 29 марта/ БИ-ПОРТ - По факту травмирования ребёнка при падении льда с крыши дома в Кировске возбуждено уголовное дело. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк. Дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, 29 марта при очистке кровли многоквартирного дома в городе Кировске на 11-летнего мальчика упала наледь, в результате чего ребенок получил травму в виде ушибленной раны затылочной области головы и был госпитализирован в травматологическое отделение ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ».