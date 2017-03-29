Мурманская область и китайская холдинговая компания Poly International заключили соглашение

30 Марта 2017 года, 08:15

АРХАНГЕЛЬСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – В рамках форума «Арктика – территория диалога», который проходит в Архангельске, правительство Мурманской области и китайская Poly International Holding Co заключили соглашение о сотрудничестве. Документом предусмотрено взаимодействие сторон при реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Кроме того, компания будет участвовать в финансировании инвестиционных проектов на территории Мурманской области и подготовке кадров и научной сфере.

«сегодня становится ареной грандиозных перемен. И заинтересованность китайского бизнеса в участии в арктических проектах говорит об их глобальном значении», – прокомментировала губернатор Марина Ковтун.