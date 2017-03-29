Россельхознадзор хочет уничтожать ещё больше продуктов

30 Марта 2017 года, 08:35

РОССИЯ/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – В Росси могут расширить перечень продуктов, подлежащих уничтожению. По мнению Россельхознадзора, избавляться необходимо не только запрещённой ко ввозу в Россию продукцию, но также и от фальсификата, продуктов с поддельной сопроводительной документацией или вообще без документов. По оценкам экспертов, в год под гусеницы бульдозера может отправиться продуктов на сумму до 500 млрд рублей, пишут «Известия».

Сейчас в России разрешено уничтожение лишь запрещенной к ввозу продукции из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. С августа 2015 года Россельхознадзор уже уничтожил почти 11 тысяч тонн санкционной продукции растительного и животного происхождения. С начала года уже было уничтожено более 10 тысяч тонн растительной продукции и более 400 тонн продукции животного происхождения.