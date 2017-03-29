Как не отдать клиента конкуренту? Узнайте на бесплатном семинаре в Мурманске

В экономике кризис. Рынок сжимается и за каждого покупателя приходится бесконечно бороться, понижая цены. Всё это не имеет смысла, т. к. рано или поздно, у кого-то будут меньше издержки и он сделает ещё дешевле. Выход есть! Приходите на бесплатный семинар «Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 инструментов современного бизнеса».
Только здесь, потратив всего 4 часа своего времени, вы узнаете:
- как с помощью телефонии и CRM допускать минимум ошибок при обслуживании клиента и увеличить на 20% продажи без дополнительных расходов;
- как добиться 100% взаимопонимания между сотрудниками;
- как создать единый канал общения с клиентами;
- почему эффективное управление компанией начинается с интернет-технологий;
- что делать, если у вас 3-4 филиала или отдела и один номер телефона.
Семинар «Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 инструментов современного бизнеса» пройдет 6 апреля в ГДЦ «Меридиан» по адресу: Мурманск, ул. Воровского, д.5/23.
Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!
Семинар будет полезен, если вы:
- Не понимаете, как увеличить продажи без увеличения расходов на рекламу;
- Хотите навести порядок в компании, но не знаете как;
- Хотите вывести ваш сервис на качественно новый уровень;
- Не знаете, как можно масштабировать бизнес.
Первые лица консалтинговой компании «КОСАС», которые занимаются автоматизацией уже более 10 лет поделятся своим опытом решения проблем при наведения порядка в компании.
В семинаре необходимо принять участие, потому что:
- Бесплатно можно получить колоссальный объём знаний, который собирался многие годы командой профессионалов;
- Никто без вашего участия не сможет изменить ситуацию в вашей компании;
- Если вы не будете принимать участие, то это не значит, что на нём не будет ваших конкурентов.
Количество мест ограничено, посмотрите программу и регистрируйтесь сейчас.
Вопросы по семинару Вы можете задать по телефону +7(8152) 655-217.