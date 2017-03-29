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Главная » НОВОСТИ » Как не отдать клиента конкуренту? Узнайте на бесплатном семинаре в Мурманске
 
 
 
 
30 Марта 2017 года, 09:00

Как не отдать клиента конкуренту? Узнайте на бесплатном семинаре в Мурманске


В экономике кризис. Рынок сжимается и за каждого покупателя приходится бесконечно бороться, понижая цены. Всё это не имеет смысла, т. к. рано или поздно, у кого-то будут меньше издержки и он сделает ещё дешевле. Выход есть! Приходите на бесплатный семинар «Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 инструментов современного бизнеса».

Только здесь, потратив всего 4 часа своего времени, вы узнаете:

  • как с помощью телефонии и CRM допускать минимум ошибок при обслуживании клиента и увеличить на 20% продажи без дополнительных расходов;
  • как добиться 100% взаимопонимания между сотрудниками;
  • как создать единый канал общения с клиентами;
  • почему эффективное управление компанией начинается с интернет-технологий;
  • что делать, если у вас 3-4 филиала или отдела и один номер телефона.

Семинар «Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 инструментов современного бизнеса» пройдет 6 апреля в ГДЦ «Меридиан» по адресу: Мурманск, ул. Воровского, д.5/23.

Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!

Семинар будет полезен, если вы:

  • Не понимаете, как увеличить продажи без увеличения расходов на рекламу;
  • Хотите навести порядок в компании, но не знаете как;
  • Хотите вывести ваш сервис на качественно новый уровень;
  • Не знаете, как можно масштабировать бизнес.

Первые лица консалтинговой компании «КОСАС», которые занимаются автоматизацией уже более 10 лет поделятся своим опытом решения проблем при наведения порядка в компании.

В семинаре необходимо принять участие, потому что:

  • Бесплатно можно получить колоссальный объём знаний, который собирался многие годы командой профессионалов;
  • Никто без вашего участия не сможет изменить ситуацию в вашей компании;
  • Если вы не будете принимать участие, то это не значит, что на нём не будет ваших конкурентов.

Количество мест ограничено, посмотрите программу и  регистрируйтесь сейчас.

Вопросы по семинару Вы можете задать по телефону +7(8152) 655-217.

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