Как не отдать клиента конкуренту? Узнайте на бесплатном семинаре в Мурманске

30 Марта 2017 года, 09:00

В экономике кризис. Рынок сжимается и за каждого покупателя приходится бесконечно бороться, понижая цены. Всё это не имеет смысла, т. к. рано или поздно, у кого-то будут меньше издержки и он сделает ещё дешевле. Выход есть! Приходите на бесплатный семинар «Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 инструментов современного бизнеса».

Только здесь, потратив всего 4 часа своего времени, вы узнаете:

как с помощью телефонии и CRM допускать минимум ошибок при обслуживании клиента и увеличить на 20% продажи без дополнительных расходов;

как добиться 100% взаимопонимания между сотрудниками;

как создать единый канал общения с клиентами;

почему эффективное управление компанией начинается с интернет-технологий;

что делать, если у вас 3-4 филиала или отдела и один номер телефона.

Семинар «Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 инструментов современного бизнеса» пройдет 6 апреля в ГДЦ «Меридиан» по адресу: Мурманск, ул. Воровского, д.5/23.

Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!

Семинар будет полезен, если вы:

Не понимаете, как увеличить продажи без увеличения расходов на рекламу;

Хотите навести порядок в компании, но не знаете как;

Хотите вывести ваш сервис на качественно новый уровень;

Не знаете, как можно масштабировать бизнес.

Первые лица консалтинговой компании «КОСАС», которые занимаются автоматизацией уже более 10 лет поделятся своим опытом решения проблем при наведения порядка в компании.

В семинаре необходимо принять участие, потому что:

Бесплатно можно получить колоссальный объём знаний, который собирался многие годы командой профессионалов;

Никто без вашего участия не сможет изменить ситуацию в вашей компании;

Если вы не будете принимать участие, то это не значит, что на нём не будет ваших конкурентов.

Количество мест ограничено, посмотрите программу и регистрируйтесь сейчас.



Вопросы по семинару Вы можете задать по телефону +7(8152) 655-217.