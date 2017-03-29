Сбербанк предлагает упростить управленческие задачи для малого бизнеса

30 Марта 2017 года, 09:10

РОССИЯ/ 30 марта/ БИ-ПОРТ - Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших факторов решения социально-экономических вопросов в стране.

Ввиду резкого ухудшения качества кредитного портфеля вследствие кризиса 2014 года одной из тенденций последних являлось смещение фокуса в работе с субъектами малого предпринимательства в сторону транзакционного или расчетно-кассового бизнеса. Результатом этого стало сокращение кредитного портфеля малого и среднего предпринимательства в банковской системе РФ в 2015 и 2016 годах на 12,5%, по данным статистики ЦБ РФ.

Первые признаки нормализации ситуации появились к середине прошлого года. Сегодня уже наблюдается тенденция увеличения объемов и темпов кредитования субъектов малого предпринимательства. «Объем предоставленных кредитов из общей величины кредитов, предоставленных Мурманским отделением ПАО Сбербанк юридическим лица, ИП и субъектам малого и среднего предпринимательства составил 176 млн руб., из них ИП – около 62,5 млн руб.», – сообщает управляющий Мурманским отделением ПАО Сбербанк Сергей Филиппов.

Для упрощения управленческих задач для малого бизнеса в 2017 году Сбербанк реализует несколько акций по кредитованию:

Запуск второй акции «ТОР-AP» для клиентов, имеющих хорошую кредитную историю в банке.

Во взаимодействии с Корпорацией МСП действует программ «6,5», утвержденная Правительством РФ. Данная программа направлена на стимулирование важных отраслей экономики, таких как: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, внутренний туризм, строительство, транспорт и связь. Для клиентов сегмента ММБ ставка по такой программе составляет 10,6% годовых.

Кроме того, банк кредитует инвестиционные проекты под поручительство Корпорации МСП, которое может составлять до 50%.

«Сбербанк постоянно совершенствует свою продуктовую линейку для клиентов сегмента малый бизнес, - комментирует Сергей Филиппов, – на сегодняшний день Сбербанк предлагает малым предпринимателям более 10 программ кредитования на самые разные цели: на приобретение оборудования, автотранспорта, недвижимости, пополнение оборотных средств». В зависимости от целей кредитования, сроков погашения кредита, финансового состояния заемщика – процентные ставки сильно разнятся.