Первые лица государства побывали на Земле Франца-Иосифа

30 Марта 2017 года, 09:22

РОССИЯ/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – Президент России Владимир Путин вместе министром обороны Сергеем Шойгу и спецпредставителем президента по вопросам экологии и транспорта Сергеем Ивановым побывал на Земле Франца-Иосифа. Там его встречали глава российского правительства Дмитрий Медведев, прилетевший туда ранее, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, главнокомандующий ВМФ Владимир Королёв и командующий Северным флотом Николай Евменов.

Президент осмотрел музейную экспозицию национального парка «Русская Арктика», ознакомился с технологией изучения вечной мерзлоты и общался со специалистами, изучающими арктическую территорию, а также принял участие в запуске метеорологического аэрозонда.

В ходе состоявшегося в этот же день совещания по вопросу комплексного развития Арктики Владимир Путин, в частности, дал указание Правительству ускорить подготовку программы социально-экономического развития региона и поручил Минобороны и ФСБ обеспечить защиту национальных интересов страны в Арктике.

Фото: пресс-служба Кремля