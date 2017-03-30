Мурманский морской торговый порт за последние пять лет в 9 раз увеличил инвестиции в реализацию экологических проектов

30 Марта 2017 года, 09:43

МУРМАНСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ - Об этом в своем выступлении на тематической сессии Международного Арктического форума «Арктика – территория диалога» в Архангельске рассказал председатель совета директоров ПАО «ММТП» Денис Илатовский.

За счет внедрения комплексной программы экологического менеджмента, снижения потребления топлива и совершенствования технологии перевалки грузов суммарные выбросы в атмосферу крупнейшей стивидорной компании Арктического бассейна за этот период снизились на 40% и составляют в настоящее время всего 0,75 процента от всех выбросов вредных веществ в городе Мурманске.

В последние годы в порту высокими темпами проходит техническое перевооружение. Новые высокопроизводительные машины позволили сократить парк рабочей техники с 90 до 65 единиц. На предприятии внедрена система контроля расхода топлива, потребление которого, таким образом, снизилось на четверть.

Современная линейка отечественных портальных кранов «Аист» и «Витязь» повышенной грузоподъемности помогла оптимизировать процесс перевалки грузов, уменьшить количество технологических операций, что стало одним из эффективных методов снижения уровня пыления в промышленной зоне.

Кроме этого в ПАО «ММТП» для борьбы с пылью успешно применяются система из шести туманообразующих пушек, которые впервые в России были оснащены «зимним пакетом» для пылеподавления в условиях низких температур.