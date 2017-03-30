Мурманский горсовет назначит дату отчёта главы города

30 Марта 2017 года, 09:55

МУРМАНСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – Очередное заседание совета депутатов города Мурманска состоится 30 марта. В повестке заседания - восемь вопросов, в том числе отчёт Контрольно-счётной палаты города. Депутаты также назначат сегодня дату представления ежегодного отчета главы муниципального образования город Мурманск о результатах своей деятельности за 2016 год. 26 декабря в должность главы города вступил Дмитрий Филиппов.

Кроме того депутаты внесут изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017-2019 годы. В частности, ожидается, что в план приватизации может быть включён МУП «МРИВЦ»,