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30 Марта 2017 года, 09:55

Мурманский горсовет назначит дату отчёта главы города


МУРМАНСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – Очередное заседание совета депутатов города Мурманска состоится 30 марта. В повестке заседания - восемь вопросов, в том числе отчёт Контрольно-счётной палаты города. Депутаты также назначат сегодня дату представления ежегодного отчета главы муниципального образования город Мурманск о результатах своей деятельности за 2016 год. 26 декабря в должность главы города вступил Дмитрий Филиппов.

Кроме того депутаты внесут изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017-2019 годы. В частности, ожидается, что в план приватизации может быть включён МУП «МРИВЦ»,

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