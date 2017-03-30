Владимир Путин объявил весенний призыв на военную службу

30 Марта 2017 года, 10:02

РОССИЯ/ 30 марта/ БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин подписал Указ «О призыве в апреле – июле 2017 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2017 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих [...] призыву на военную», - говорится в тексте указа.

Всего на службу будет призвано 142 тысячи человек.

Ранее в Мурманской области были созданы областная и муниципальные призывные комиссии.