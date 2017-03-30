Более 70 помещений будет отремонтировано для переселения из аварийного фонда в Мурманске

30 Марта 2017 года, 10:18

МУРМАНСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ — Городские власти продолжают активную работу по обеспечению мурманчан благоустроенным жильем. Как сообщили в администрации города, деятельность ведется по нескольким направлениям: строительство социального жилья, приобретение квартир на вторичном рынке, а также перевод нежилых площадей в жилые.

«После ремонта нежилые помещения передаются в маневренный фонд, а также горожанам, которые находятся в очереди на улучшение жилищных условий. Этот процесс значительно ускоряет расселение мурманчан из аварийных домов», - считает депутат Горсовета Наталия Телибаева..

В квартирах, которые передаются по праву социального найма, выполняется полный комплекс ремонтных работ. Строители устанавливают трубы, электропроводку, окна, полы, двери, выполняются отделочные работы.

В целом в рамках подпрограммы перевода нежилых муниципальных помещений в жилые отремонтировано 372 таких объекта, в этом году запланирован ремонт более 70.

АГМ