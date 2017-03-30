Мобильные телефоны и сим-карты пытались передать в мурманскую колонию

30 Марта 2017 года, 10:50

МУРМАНСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – В исправительной колонии №17 Мурманска пресечены попытки доставки в учреждение запрещённых предметов. Так, в один из дней одному из осуждённых в пакете с продуктами были переданы четыре мобильных телефона, шесть сим-карт и прочие комплектующие для телефонов. Незаконная передача была выявлена без особого труда.

Во втором случае мурманчанин пытался передать в колонию шесть сим-карт в двух почтовых конвертах.

В обоих случаях запрещённые предметы из писем были изъяты. По всем фактам в настоящее время в УФСИН проводятся проверки.