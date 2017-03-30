В Финляндии и за её границей идёт досрочное голосование на муниципальных выборах

30 Марта 2017 года, 11:10

МУРМАНСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – В Финляндской Республике началось предварительное голосование на муниципальных выборах, которые назначены на 9 апреля 2017 года. Начиная с прошедшей среды любой гражданин, имеющий право голоса, может проголосовать за своего кандидата. К слову, проголосовать досрочно может 17-летний гражданин, но при условии, что его 18-летие наступит не позднее для выборов.

По всей стране и за её пределами открыты пункты для предварительного голосования. В Мурманске такой пункт открыт в Отделении Генерального Консульства Финляндии. Первой на этом избирательном участке проголосовала советник Консула по СМИ и культуре Сари Пёюхёнен. Она любезно рассказала «Би-порту» о некоторых особенностях процедуры досрочного голосования за границей Финляндии.

«Я живу в Мурманске уже почти семь лет, но ни разу не пропускала выборы. Потому что считаю, что выборы – это основа демократии. От того, кого мы сами выбираем – зависит наше направление движения: и муниципалитета и страны в целом», – считает Сари.

Процедура как досрочного, так и очного голосования существенно отличается от российской. За несколько недель до даты выборов избирателям направляются пригласительные, в которых указаны необходимые данные, а также избирательный участок, на который в день голосования должен прийти избиратель.

«В муниципалитетах всегда оборудуется хотя бы один участок для голосования. Как правило, это школа, библиотека или административное здание», – рассказала «Би-порту» Сари Пёюхёнен. Вся информация о выборах (в том числе, на русском языке) размещена на специальном сайте.

Для удобства избирателей, голосующих досрочно, в крупных торговых центрах, супермаркетах, на почте и в других публичных местах оборудуются временные участки, где финны могут отдать свой голос. Аналогично процедура голосования выглядит и вне страны – в посольствах и консульствах.

Накануне выборов для удобства избирателей, которые голосуют в за пределами Финляндии, издаётся «гросс-бук», в котором в алфавитном порядке вносятся муниципалитеты. В каждом муниципалитете среде политических партий проводится жеребьевка, которая определяет порядок их публикации в общей книге. Кандидаты от партий внутри пронумерованного списка располагаются по алфавиту, при этом по традиции список с цифры «2» (то есть, отсутствуют 0 и 1). Делается это для того, что в консульстве могут голосовать финны из разных муниципалитетов.

Приходя на участок избиратель получает бюллетень для голосования. Он выглядит не такой портянкой, как в России и это не набор цветных карточек, как в Норвегии. Это обычный лист А5, сложенный пополам. Во внутренней части бюллетеня – большой круг, в который избирателю нужно вписать только номер кандидата из большой книги. Правила написания цифр дублируется на избирательном участке. Здесь же оговорено, что если вдруг вы по какой-либо причине ошиблись или испортили бюллетень, то его нужно уничтожить в присутствии члена комиссии. Взамен избиратель получает новый бланк.

«После того как я проголосовала, на бюллетене ставится отметка (печать). Сам бюллетень запаковывается в непрозрачный конверт с соответствующей маркировкой, что этот конверт – с голосом. На моём пригласительном, которое я получила накануне выборов, указан не только мой домашний адрес, но и адрес участка, к которому я приписана. После всех необходимых отметок, конверт с голосом и пригласительным запечатывается в ещё один почтовый конверт, который будет отправлен в тот муниципалитет, к которому я отношусь», – пояснила Сари.

В связи с долгим прохождением корреспонденции из-за границы в Россию и обратно, консульство завело абонентский ящик на почте в Ивало, что значительно ускорило процесс прохождения писем. После того, как закончится время для досрочного голосования, конверты из мурманского отделения будут направлены в Финляндию, где их доставят по тем муниципалитетам, к которым приписаны избиратели.

«Мы не знаем, сколько человек будет у нас голосовать – это могут быть только сотрудники, работающие в Мурманске, а может, появятся туристы из Финляндии, которые не успеют к 9 апреля. Поэтому мы должны быть готовы, у нас имеется достаточный запас бюллетеней и конвертов», – рассказала Сари.

Предварительное голосование в стране продлится до 4 апреля. За границей Финляндии (и в том числе в Мурманске) досрочно можно проголосовать с 10 до 15 часов до 31 марта 2017 года.