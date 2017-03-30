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Главная » НОВОСТИ » Николая Коннова освободили от должности руководителя Следственного комитета по Мурманской области
 
 
 
 
30 Марта 2017 года, 11:07

Николая Коннова освободили от должности руководителя Следственного комитета по Мурманской области


РОССИЯ/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – Николай Коннов освобождён от должности руководителя Следственного комитета по Мурманской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Этим же документом Коннов назначен руководителем СУ СКР по Новгородской области.

Николай Коннов был назначен на должность руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Мурманской области в 2009 году. В 2011 году был назначен руководителем СУ СКР.

Официальный комменатрий Следственного комитета по Мурманской области последует позднее.

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