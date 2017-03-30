«Норникель» потратит более 250 млрд рублей на улучшение экологической обстановки в стране

30 Марта 2017 года, 11:24

АРХАНГЕЛЬСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ — Одной из главных тем первого дня Форума стало обсуждение экологической безопасности в Арктике в рамках сессии международного форума «Арктика – территория экологии». Напомним, что форум проходит в Архангельске с 29 по 30 марта.

На повестке обсуждения стояли вопросы сохранения биоразнообразия в Арктике, а также международные экологические обязательства арктических стран, прогнозирование и предотвращение экологического ущерба от хозяйственной деятельности, стандарты корпоративной экологической ответственности в Арктике.

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Мурад Керимов рассказал о том, что Арктика для России исторически является стратегически важным регионом. В числе важнейших мероприятий Керимов отметил сохранение уникальной экологической системы региона.

«Одним из приоритетов является создание и развитие эффективной системы обращения с отходами. В Арктической зоне в настоящее время уже утверждены территориальные схемы обращения с отходами, за исключением Архангельской области. Мурманская область и Красноярский край входят в число пилотных проектов – они уже до конца 2017 года перейдут на эту систему», - сообщил Керимов. Напомним, что полигон по обращению с ТКО на севере Мурманской области будет создан уже к концу этого года.

Вице-президент, руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель» Елена Безденежных сообщила, что с 2014 по 2016 год компания потратила около 1 млрд долларов на улучшение экологической обстановки в регионах присутствия компании.

«Еще до объявления года экологии компания пришла к выводу, что экология – одно из самых важных направлений ее деятельности. Общие затраты на улучшение экологической обстановки составят более 250 млрд рублей. В прошлом году «Норильский Никель» закрыл старейшее металлургическое предприятие нашего региона – это Никелевый завод, чем улучшил состояние окружающей среды на 35%. Модернизация производства, которую мы предпринимаем в связи с закрытием завода, дала нам толчок для разработки новых мероприятий экологической направленности. Более триллиона рублей будет потрачено на инвестиционное вложение до 2023 года», - рассказала Безденежных. Напомним, что компания вошла в ТОП-5 рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России. Кроме того, в рамках Нулевого дня арктического форума «Норникель» и Правительство Мурманской области заключили соглашение в сфере экологии.

Участники сессии выразили надежду на дальнейшее эффективное межгосударственное сотрудничество по сохранению и обеспечению защиты природной среды Арктики, которая является регионом уникальных естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов.