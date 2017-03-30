Спасатели проводят учения по поиску пропавших в арктических условиях

30 Марта 2017 года, 11:52

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня в арктических условиях проходит заключительный этап тактических учений с аварийно-спасательными службами и формированиями Мурманской области. Сотрудники МЧС демонстрируют правила проведения спасательных работ в лавинных условиях и горно-скальной местности. Всего в мероприятиях задействовано 40 единиц личного состава и 18 единиц техники, включая представителей ЗАТО Заозерск, Видяево, Александровск, а также Мончегорска, Апатитов и Мурманска.

В подобных условиях группа находится уже второй день. Вчера в шесть утра был объявлен сбор по тревоге и спасатели выдвинулись в район предполагаемых поисковых работ для розыска пострадавших. По легенде, в труднодоступном районе потерялись люди.

«Была поставлена вводная – совершить пеший марш по труднодоступному району в определенное место, где возможно находятся потерявшиеся. Палатки мы с собой не взяли и ночевали в построенных пещерах или иглу, – рассказал замначальника отдела организации и проведения АСР УОПиПСАР ГУ МЧС России по Мурманской области Андрей Коцюн. – Ночью проходил еще один этап: от лагеря примерно в семи километрах были спрятаны точки. По координатам МЧС производились поиски. В каждой точке был спрятан секрет».

Для проверки слаженности действий все задачи перед спасателями не раскрывали, в обозначенных точках они получали новую вводную.