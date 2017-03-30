Стали известны победители премии «Крылья России»

30 Марта 2017 года, 12:11

РОССИЯ/ 30 марта/ БИ-ПОРТ - В минувший понедельник в столице состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на соискание престижной награды авиационной отрасли, посвященная 20-летию премии «Крылья России» имени Евгения Чибирёва. В церемонии приняли участие более 360 человек — первых лиц компаний отрасли. В этом году для участия в 15 номинациях конкурса были выдвинуты 92 авиакомпании (38 российских и 54 зарубежные), а также 7 авиапредприятий.

Более двух десятилетий конкурс «Крылья России» служит показателем состояния гражданской авиации страны, фиксируя не только общие тенденции рынка авиаперевозок, но и вклад в его развитие самых разных по масштабу и роли авиапредприятий.

Дипломантом в номинации «Внутренние авиаперевозки в группе 2» (объем перевозок на ВВЛ за 2016 г. от 0,5 до 3,0 млн пасс.) признана авиакомпания «Нордавиа - Региональные авиалинии».

Лауреатом в номинации «Авиаперевозки на местных маршрутах» названа авиакомпания «Оренбуржье», совершающая перелеты, в том числе из Мурманска в Архангельск.

У авиакомпании »Аэрофлот» сразу несколько наград. Национальный перевозчик одержал победу в номинациях: «Лучшая инженерно-техническая служба», «Электронная коммерция», «Российская авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий» и «Международные авиаперевозки».