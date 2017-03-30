Доходы чиновников могут контролировать еще три года после их увольнения

30 Марта 2017 года, 12:45

РОССИЯ/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – Генеральная прокуратура предлагает внести поправки в законодательство, которые позволят контролировать расходы бывших чиновников. Изменения могут коснуться также семьи и ближайших родственников, их недвижимости и ценных бумаг. Соответствующие документы направлены в администрацию президента.

В законе № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» существуют пробелы, благодаря которым нечистым на руку чиновникам удавалось уходить от наказания. Предлагается предусмотреть в законодательстве возможность контролировать расходы служащих даже после их увольнения. По словам замначальника управления Генеральной прокуратуры России по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Валерия Волкова, речь идет о «разумном периоде сроком в три года».

«Сегодня закон позволяет контролировать расходы чиновника только при условии его нахождения на службе, – пояснил «Известиям» Волков. – Понимая всю тяжесть содеянного, пытаясь избежать наказания, некоторые госслужащие просто увольняются. И прокуратура не имеет права обратиться в суд с иском о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Естественно, речь идет о тех объектах, которые человек приобрел в момент нахождения на госслужбе».

Действие поправок предлагается распространить на всех бывших служащих. Если чиновник не может доказать легальность полученных средств, то по иску прокурора в суде они могут быть изъяты в пользу государства. Как сообщил «Известиям» представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной, с 2014 по 2016 год у госслужащих было изъято два миллиарда рублей незаконных доходов. После принятия нового законопроекта эта сумма может вырасти в несколько раз.

Фото: russianlook.ru