Доходы чиновников могут контролировать еще три года после их увольнения

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
2 апреля в «Огнях Мурманска» - соревнования «Апрельский калейдоскоп» 2 апреля в «Огнях Мурманска» - соревнования «Апрельский калейдоскоп»
«Норникель» ввёл в эксплуатацию второй причал Мурманского транспортного филиала «Норникель» ввёл в эксплуатацию второй причал Мурманского транспортного филиала
Бухгалтеров и руководителей приглашают принять участие в Едином семинаре 1C Бухгалтеров и руководителей приглашают принять участие в Едином семинаре 1C
Резидент шоу Stand Up ТИМУР КАРГИНОВ в к/т «Мурманск» 30 марта Резидент шоу Stand Up ТИМУР КАРГИНОВ в к/т «Мурманск» 30 марта
Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн
 
 

Видеоновости16+

Уборка детских площадок Мурманска ведётся в усиленном режиме
 
 
 
 

Курсы валют 30.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,8068
-0,8590
1 USD
Доллар США
57,0241
0,0877
1 EUR
Евро
61,5347
-0,2755
10 NOK
Норвежских крон
66,9273
-0,1435
10 SEK
Шведских крон
64,2909
-0,5215
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-7°
4.7 м/с
давление 756.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманской области ожидается усиление ветра
30 Марта 2017, 11:45
В Мурманской области ожидается усиление ветра
Мурманская областная Дума утвердила кандидата на должность бизнес-омбудсмена
30 Марта 2017, 11:34
Мурманская областная Дума утвердила кандидата на должность бизнес-омбудсмена
Мурманский горсовет назначит дату отчёта главы города
30 Марта 2017, 09:55
Мурманский горсовет назначит дату отчёта главы города
Как не отдать клиента конкуренту? Узнайте на бесплатном семинаре в Мурманске
30 Марта 2017, 09:00
Как не отдать клиента конкуренту? Узнайте на бесплатном семинаре в Мурманске
 
 
 
 

Самое читаемое

Рождаемость в Мурманской области продолжает сокращаться
29 Марта 2017, 16:50
В мурманском филиале Нахимовского училища начался приём учеников
29 Марта 2017, 16:35
В Мурманской области растёт число разводов
29 Марта 2017, 17:37
Машина «скорой помощи» сбила пожилую женщину в Мурманске
30 Марта 2017, 12:00
Архив для хранения данных в течение тысячелетия создан на Шпицбергене
29 Марта 2017, 14:26
Обстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Мурманской области стабильна
29 Марта 2017, 16:18
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Доходы чиновников могут контролировать еще три года после их увольнения
 
 
 
 
30 Марта 2017 года, 12:45

Доходы чиновников могут контролировать еще три года после их увольнения


РОССИЯ/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – Генеральная прокуратура предлагает внести поправки в законодательство, которые позволят контролировать расходы бывших чиновников. Изменения могут коснуться также семьи и ближайших родственников, их недвижимости и ценных бумаг. Соответствующие документы направлены в администрацию президента.

В законе № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» существуют пробелы, благодаря которым нечистым на руку чиновникам удавалось уходить от наказания. Предлагается предусмотреть в законодательстве возможность контролировать расходы служащих даже после их увольнения. По словам замначальника управления Генеральной прокуратуры России по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Валерия Волкова, речь идет о «разумном периоде сроком в три года».

«Сегодня закон позволяет контролировать расходы чиновника только при условии его нахождения на службе, – пояснил «Известиям» Волков. – Понимая всю тяжесть содеянного, пытаясь избежать наказания, некоторые госслужащие просто увольняются. И прокуратура не имеет права обратиться в суд с иском о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Естественно, речь идет о тех объектах, которые человек приобрел в момент нахождения на госслужбе».

Действие поправок предлагается распространить на всех бывших служащих. Если чиновник не может доказать легальность полученных средств, то по иску прокурора в суде они могут быть изъяты в пользу государства. Как сообщил «Известиям» представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной, с 2014 по 2016 год у госслужащих было изъято два миллиарда рублей незаконных доходов. После принятия нового законопроекта эта сумма может вырасти в несколько раз.

Фото: russianlook.ru

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В НАО количество чиновников сократят на 10%
2.
Зарплата российских чиновников вырастет на 38%
3.
Средняя зарплата чиновников в Мурманской области превысила 90 тысяч рублей
4.
Главная военная прокуратура может быть расформирована
5.
Средняя зарплата чиновников Мурманской области в 2015 году составила 86 тысяч рублей
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта