Норвежские специалисты прошли стажировку в Минприроды Мурманской области

30 Марта 2017 года, 13:51

МУРМАНСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ — В Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области прошла стажировка норвежских специалистов.

В 2011 году Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве Ассоциацией местных и региональных властей Норвегии и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) был подписан в 2011 году. В рамках меморандума реализуется программа обмена государственными и муниципальными служащими Норвегии и СЗФО. Программа предусматривает ежегодные стажировки норвежских и российских специалистов в России и Норвегии.

В этом году норвежские стажеры выразили заинтересованность в прохождении практики в Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области с целью обмена опытом. Стажировка старшего советника отдела мониторинга окружающей среды и картографии Агентства по охране окружающей среды Норвегии Камиллы Петтерсен и специалиста Ассоциации местных и региональных властей Норвегии Стига Банг-Андерсена состоялась в Министерстве 28 марта.

Специалисты Министерства познакомили норвежских коллег с федеральным и региональным природоохранным законодательством, организацией мониторинга качества атмосферного воздуха, а также развитием особо охраняемых природных территорий и туристических маршрутов. Кроме того, специалисты обсудили экологические программы в сфере обращения с отходами. Особое внимание было уделено вопросам организации контрольно-надзорной деятельности и мероприятиям, реализуемым в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Полученный в ходе стажировки опыт был высоко оценен норвежскими специалистами.