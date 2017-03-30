Олег Коробов будет исполнять обязанности руководителя Следственного комитета по Мурманской области

30 Марта 2017 года, 14:01

МУРМАНСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – Официальное назначение исполняющего обязанности начальника Следственного комитета России по Мурманской области состоится в ближайшее время. Как рассказала «Би-порту» старший помощники руководителя Ксения Кошелюк, им станет первый заместитель руководителя ведомства Олег Коробов. На свою должность он был назначен в октябре 2011 года.

Напомним, Николай Коннов, занимавший должность главы областного ведомства, был освобождён от должности руководителя приказом президента России. Он отправится для работы в Новгородскую область.