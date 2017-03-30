Мурманская область и Исландия ищут точки взаимодействия

30 Марта 2017 года, 14:23

АРХАНГЕЛЬСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ - Губернатор Мурманской Марина Ковтун встретилась с президентом Исландии Гвюдни Йоханнессоном. Встреча произошла на полях форума «Арктика – территория Диалога».

В ходе переговоров стороны договорились о развитии взаимовыгодного сотрудничества в перспективных сферах. В качестве таковых были обозначены охрана окружающей среды, теплоэнергетика, туризм, культура и образование. Кроме того, на встрече также обсуждалась возможность участия исландских специалистов в работе рыбохозяйственного кластера Мурманской области

«Мы высоко ценим опыт наших исландских друзей в области рыбопереработки, аквакультуры, подготовки специалистов рыбной отрасли, рационального использования морских биоресурсов и надеемся, что наши связи в этой сфере будут только укрепляться», – отметила губернатор Мурманской области.