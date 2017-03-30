«Норникель» вложит 2 млрд рублей в обновление Кольской ГМК

30 Марта 2017 года, 18:40

МОНЧЕГОРСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ — «Норникель» планирует потратить почти 2 млрд. рублей на приобретение новой техники и оборудования для Кольской ГМК в 2017 году. Компания намерена закупить 1480 единиц различного оборудования, при этом план переоснащения производства охватывает все основные структурные подразделения КГМК.

Как сообщили в пресс-службе компании, один из основных получателей новой техники - рудник «Северный». Для этого горнодобывающего подразделения Кольской ГМК будут приобретены новые самоходные установки для осмотра и крепления горных выработок, для транспортировки торкретмассы, установка для бурения геологических скважин, а также шахтный самосвал, погрузочно-доставочная машина для подземных работ и самоходная буровая установка для бурения глубоких скважин.

Большой комплекс работ по обновлению оборудования предстоит выполнить в цехе электролиза никеля, куда поступят современные полимербетонные ванны, реакционный аппарат, фильтр-пресс и пылевой фильтр. Для обогатительной фабрики КГМК будут закуплены несколько шламовых электронасосных установок, а также двухспиральный классификатор. Кроме того, в распоряжение плавильного цеха поступит новый мостовой разливочный кран.

В целом, за первые два месяца этого года в Кольскую ГМК уже поступило новой техники и оборудования на сумму более 170 млн руб. Как сообщают в компании, переоснащение производства являются одной из приоритетных задач, поскольку за счет обновления техники компания не только повышает производительность, но и улучшает безопасность производственного процесса.