Владимир Путин: Россия может стать мировым лидером по производству СПГ

30 Марта 2017 года, 15:31

АРХАНГЕЛЬСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ — Сохранение высоких темпов строительства завода СПГ на Ямале позволит России стать крупнейшим производителем сжиженного природного газа в мире. Об этом в рамках форума «Арктика — территория диалога» заявил президент России Владимир Путин, сообщают РИА Новости.

«Если мы будем действовать в таком же ключе и такими же темпами, то, конечно, Россия, без всяких сомнений, не только может, но и станет крупнейшим производителем сжиженного природного газа в мире», - заявил он в ходе видео-конференции по случаю первого захода арктического танкера-газовоза в порт Сабетта.

Президент выразил надежду, что завод начнет работать в срок и выйдет на проектную мощность. Он заверил, что государство всячески будет способствовать развитию проекта, а также поблагодарил иностранных партнеров проекта «Ямал СПГ» за технологическую и финансовую поддержку. Это очень важно имея в виду, что на мировых энергетических рынках сейчас не самая лучшая погода, но мы исходим из того, что потребности в энергоресурсах будут возрастать, и мы работаем на перспективу", — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что зашедшее накануне в порт Сабетта судно названо в честь ушедшего из жизни французского предприниматели и бывшего главы компании нефтяной Total. Кристофа де Маржери.

«Это очень символично, это будет закреплять наши отношения даже на таком духовном уровне», - подчеркнул президент.

Напомним, что в феврале этого года газовоз ледового класса «Кристоф де Маржери» впервые зашёл в Мурманск. Судно было построено в 2016 году для перевозки сжиженного природного газа в рамках реализации проекта «Ямал СПГ» по освоению Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения.

Фото: © РИА Новости. Григорий Сысоев