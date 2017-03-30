Атомная подлодка «Казань» будет спущена на воду 30 марта

30 Марта 2017 года, 16:00

РОССИЯ/ 30 марта/ БИ-ПОРТ — Атомный подводный крейсер Военно-морского флота России «Казань» будет спущен на воду на «Севмаше» 30 марта. Об этом РИА Новости сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по ВМФ РФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

«Для Военно-морского Флота будет торжественно спущен на воду атомный подводный крейсер четвертого поколения «Казань», построенный по усовершенствованному проекту «Ясень-М», - подчеркнул Дыгало.

Он также уточнил, что торжественная церемония спуска на воду атомной многоцелевой подводной лодки «Казань» на предприятии «Севмаш» состоится 31 марта. Участие в ней примут представители главного командования ВМФ России, командования Северного флота и Беломорской Военно-морской базы, а также Объединенной судостроительной корпорации.

По словам Дыгало, атомный подводный крейсер «Казань» проекта «Ясень–М» относится к четвертому поколению атомных многоцелевых подводных лодок, строящихся в интересах обновления подводных сил ВМФ России.

Напомним, что закладка «Казани» на стапеле Севмаша произошла в июле 2009 года. Подводная лодка отличается устанавливаемым обновлённым оборудованием, оптимизированными обводами и дальнейшим уменьшение шумности.

Фото: © РИА Новости. Алексей Филиппов