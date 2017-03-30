Более 20 тысяч единиц гражданского оружия зарегистрировано в Мурманской области

30 Марта 2017 года, 16:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – На территории Мурманской области зарегистрировано более 20 тысяч единиц гражданского оружия. Об этом «Би-порту» сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

«В текущем году проверено более 3 тысяч владельцев гражданского оружия по месту жительства, в ходе проверок выявлено свыше 100 нарушений действующего законодательства», - сообщили в ведомстве.

В результате проведенных мероприятий за различные нарушения, связанные с оборотом оружия, к административной ответственности привлечено более 100 владельцев оружия, изъято 147 единиц оружия, более 240 боеприпасов.

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