Президент поручил разработать структуру развития Севморпути

30 Марта 2017 года, 16:33

РОССИЯ/ 30 марта/ БИ-ПОРТ — В рамках форума «Арктика — территория диалога» президент России Владимир Путин заявил, что поручил правительству проработать структуру развития Севморпути. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я поручил правительству проработать создание отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие Северного морского пути и прилегающих опорных территорий», - сказал Путин.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что планы освоения Арктики предусматривают увеличение объемов грузоперевозок по Северному морскому пути в 10 раз.

Напомним, эксперты Госкомиссии по развитию Арктики согласны с тем, что в Арктической зоне России необходимо заняться созданием единого транспортно-логистического оператора для организации перевозок по Северному морскому пути. Однако эксперты не смогли определиться с тем, какой регион станет ведущим в реализации данного проекта. Ранее готовность принять эти обязательства на себя выразил губернатор Архангельской области. По словам Рогозина, окончательное решение будет принято в апреле.

Фото: Twitter